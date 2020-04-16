Общество
РБКВ Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Куйвашев заявил о бессрочной самоизоляции в регионе. Разбираем, что это значит
Екатеринбург Онлайн11:29
Евгений Куйвашев заявил о бессрочном введении особого режима в Свердловской области
Областная газета10:46
Онлайн-фитнес и право дворника: о чем губернатор Евгений Куйвашев пообщался с уральцами
КП - Екатеринбург15:26
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Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой
В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
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Культура
Камиль хазрат Самигуллин: В мечети не было съемок постельной сцены
Постельная сцена в сериале «Зулейха открывает глаза», проходившая по сценарию в мечети, была снята в павильоне и добавлена в серию при монтаже картины.
Татар-информ вчера в 09:20
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Здоровье
Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
Наука
В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа
Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
Популярная механика 14 апреля в 05:22
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Здоровье
Более 20 носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае
21 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Краснодарском крае за минувшие сутки, 16 апреля сообщает пресс-служба краевой администрации.
ИА Красная Весна 09:57
Футбол
«У меня есть опыт» — Кокорин пошутил о самоизоляции
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Нева Спорт 15:47
Общество
Бывший новосибирский хоккеист Старченко обматерил мэра Новокузнецка
Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
Atas.info 09:04
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа 06:32
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Общество
Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
Политика
ГД проголосовала за перенос Дня окончания Второй мировой войны
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
РЕН ТВ 14 апреля в 11:26
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru вчера в 20:35
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11
Происшествия
В Липецке два пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
На вечер 16 апреля два пациента Липецкой областной инфекционной больнице находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести.
ГТРК Липецк 13:36
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56