Общество

РБКРБКВ Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Комментировать348

Подробнее о событии

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

ТАСС10:27

Куйвашев заявил о бессрочной самоизоляции в регионе. Разбираем, что это значит

Екатеринбург Онлайн11:29

Евгений Куйвашев заявил о бессрочном введении особого режима в Свердловской области

Областная газета10:46

Онлайн-фитнес и право дворника: о чем губернатор Евгений Куйвашев пообщался с уральцами

КП - Екатеринбург15:26

Свердловский губернатор объявил о бессрочном карантине по коронавирусу

URA.Ru10:16

В Свердловской области режим повышенной готовности будет бессрочным

РИА Новости09:58

Евгений Куйвашев объявил, что режим самоизоляции будет бессрочным

66.ru09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Транспорт

Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой

В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
18
Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
11
Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
134
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
309
Общество

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
2
Культура

Камиль хазрат Самигуллин: В мечети не было съемок постельной сцены

Постельная сцена в сериале «Зулейха открывает глаза», проходившая по сценарию в мечети, была снята в павильоне и добавлена в серию при монтаже картины.
Татар-информ вчера в 09:20
2
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,5K
Происшествия

Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
27
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
367
Здоровье

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
670
Наука

В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа

Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
Популярная механика 14 апреля в 05:22
11
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
3,3K
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
6
Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
1,8K
Здоровье

Более 20 носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае

21 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Краснодарском крае за минувшие сутки, 16 апреля сообщает пресс-служба краевой администрации.
ИА Красная Весна 09:57
131
Футбол

«У меня есть опыт» — Кокорин пошутил о самоизоляции

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Нева Спорт 15:47
Общество

Бывший новосибирский хоккеист Старченко обматерил мэра Новокузнецка

Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
Atas.info 09:04
129
Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
103
Футбол

Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу

Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа 06:32
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
69
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
412
Общество

Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
2
Политика

ГД проголосовала за перенос Дня окончания Второй мировой войны

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
РЕН ТВ 14 апреля в 11:26
4,8K
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
16
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
2,3K
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
1,1K
Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

AmurMedia.ru вчера в 20:35
21
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
566
Происшествия

В Липецке два пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

На вечер 16 апреля два пациента Липецкой областной инфекционной больнице находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести.
ГТРК Липецк 13:36
4
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное