Общество

РБКРБКВ Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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РИА Новости 16:29
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16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
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Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

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Экономика

S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%

Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Общество

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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
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Недвижимость

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"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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В Петербурге стоимость лечение коронавируса по ОМС увеличили

В Петербурге увеличили стоимость лечения больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ в системе ОМС.
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Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России

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Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе

Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
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Появились новые данные о Lada Largus FL

По данным инсайдеров, Lada Largus FL сможет похвастаться трехуровневым подогревом сидений, причем соответствующей световой индикацией дополнят даже кнопки.
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
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В Томской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Замгубернатора Томской области Иван Деев прокомментировал новые случаи заражения коронавирусом, зафиксированные в регионе.
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Общество

Аллерголог назвала потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог считает, что тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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