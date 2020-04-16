Общество
РБКВ Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
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Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
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В Петербурге стоимость лечение коронавируса по ОМС увеличили
В Петербурге увеличили стоимость лечения больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ в системе ОМС.
АБН 18:27
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Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»
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Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
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Появились новые данные о Lada Largus FL
По данным инсайдеров, Lada Largus FL сможет похвастаться трехуровневым подогревом сидений, причем соответствующей световой индикацией дополнят даже кнопки.
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
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Аллерголог назвала потенциального переносчика коронавируса
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Сиб.фм вчера в 23:03
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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