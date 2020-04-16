Общество
РБКВ Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Оценить394
Подробнее о событии
Показать все источники
Куйвашев заявил о бессрочной самоизоляции в регионе. Разбираем, что это значит
Екатеринбург Онлайн11:29
Евгений Куйвашев заявил о бессрочном введении особого режима в Свердловской области
Областная газета10:46
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы
О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни.
RuNews24.ru вчера в 18:17
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Здоровье
Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
Экономика
Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры поддержки для малого и среднего бизнеса.
Ведомости вчера в 10:14
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Здоровье
В Минздраве уточнили данные об инкубационном периоде коронавируса
На сегодняшний день в России выявили около 28 тысяч инфицированных, более 2300 пациентов вылечились, 232 скончались.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM вчера в 07:13
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Автоспорт
«Формула-1» может изменить последовательность этапов чемпионата
Руководство "Формулы-1" пересмотрит календарь чемпионата-2020 из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 13:07
Армия и оружие
Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США
В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер.
Piter.tv 01:19
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Общество
Путин наградил актеров Елену Яковлеву и Федора Добронравова
Аргументы и Факты 11:56
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News 11:00
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Хоккей
Овечкин сразится с Гретцки в NHL 20
RT на русском 11:14
Происшествия
В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами
Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM 12:52
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Футбол
Погребняк схитрил и превзошёл результат Роналду в челлендже
Евро-футбол.ру 10:17
Общество
В Грузии запретят с 17 апреля движение легковых автомобилей
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что в стране с 12:00 17 апреля запрещается движение легковых автомобилей.
RT на русском 13:30
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний 13:00