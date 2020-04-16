Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Общество В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Кремль принял решение перенести парад Победы О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни. 1,8K

Экономика Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры поддержки для малого и среднего бизнеса. 204

Недвижимость Путин предложил запустить льготную ипотечную программу Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости". 1,5K

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 675

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 62

Происшествия СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. 495

Общество Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях. 69

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 289

Космос Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.

Происшествия В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 139