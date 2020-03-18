Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ
 о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Областная газета03:24

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На территории Свердловской области вводят режим повышенной готовности

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Полный текст указа Евгения Куйвашева о режиме повышенной готовности в Свердловской области

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Что означает режим повышенной готовности, который ввел губернатор? Объясняем в картинках

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