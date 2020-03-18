с чего всё началось

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.

Авто Hyundai представила новый седан Elantra Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.

Экономика Из-за запрета на въезд иностранцев возник риск дефицита строителей Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.

Общество Похороны Лимонова будут закрыты для общественности Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.

Политика Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.

Политика Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.

Политика Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства Москва, 18 марта 2020, 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.

Экономика Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.

Общество Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.