Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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В Свердловской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
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