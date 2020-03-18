Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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В Свердловской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Куйвашев ввёл меры повышенной готовности на Среднем Урале: массовые мероприятия запрещены

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Свердловский губернатор из-за коронавируса ввел в регионе режим повышенной

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В области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены мероприятия от 50 человек

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Губернатор ввел режим повышенной готовности на Урале: публикуем полный текст указа

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Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
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Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
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Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок

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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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Задержание туристки за купание в бассейне на Тенерифе сняли на видео

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Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
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В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

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Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
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«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелом.
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Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

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Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

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Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного

Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы.
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