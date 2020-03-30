Я понимаю, что принимаются непопулярные меры, но они необходимы в сегодняшней ситуации. Это позволит нам избежать вспышки заболевания. Меры носят временный характер: как только пик эпидемии пройдет, они будут отменены.

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. На воскресенье, 29 марта, в регионе лабораторно были подтверждены 24 случая заболевания COVID-19, три пациента излечились и были выписаны из больницы.

Общество Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество Доктор Мясников: люди умирают не от коронавируса Комментируя новости о смертях сотни тысяч человек в мире за последние несколько месяцев, известный доктор и телеведущий Александр Мясников пояснил, что люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.

Политика Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

Общество В Ленинградской области ограничили передвижение граждан Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.

Общество В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.

Общество Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Происшествия Нарушителя карантина в Крыму обвинили в заражении врача коронавирусом Первое уголовное дело возбуждено в Крыму в отношении гражданина, который вернулся из неблагополучной по коронавирусу страны и нарушил режим самоизоляции, тем самым заразив сотрудника одного из крымских медцентров, сообщил заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.

Общество В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Политика На Украине назначили нового министра финансов Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.