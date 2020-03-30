Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. На воскресенье, 29 марта, в регионе лабораторно были подтверждены 24 случая заболевания COVID-19, три пациента излечились и были выписаны из больницы.
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Евгений Куйвашев
Я понимаю, что принимаются непопулярные меры, но они необходимы в сегодняшней ситуации. Это позволит нам избежать вспышки заболевания. Меры носят временный характер: как только пик эпидемии пройдет, они будут отменены.
— Евгений Куйвашев, российский политикАиФ Урал 09:52

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