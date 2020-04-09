Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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Депутаты одобрили штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Когда начнут наказывать нарушителей

66.ru03:47

Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции

Эхо Москвы в Екатеринбурге05:12

Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей

Екатеринбург Онлайн04:02

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Известия05:49

На Среднем Урале вводят штрафы для граждан за нарушение самоизоляции

ИА Красная Весна04:15

Размеры штрафов за нарушение самоизоляции стали известны в Свердловской области

Екатеринбург в эфире06 апреля в 10:04

В Свердловской области определены размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции

ТагилСити.ру06 апреля в 09:47
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Происшествия

Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом

В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.
Обозреватель Врн 05:29
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

В Башкирии введут «комендантский час» для детей и пожилых людей

Уфа, 9 апреля 2020, 11:48 — REGNUM Выходить на улицу утром, вечером и ночью запретили детям и гражданам старше 65 лет в Башкирии.
REGNUM 04:48
Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Общество

Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.
Московский Комсомолец 04:37
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском вчера в 09:11
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
RT на русском вчера в 09:39
Энергетика

Уступки в ценовой войне: добыча нефти в России сокращается

Ранее «Кавказ Пост» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией идет ценовая война и страны никак не могут договориться о сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на нефть, причиной которого стала пандемия коронавируса.
Кавказ Пост 03:39
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Политика

Россия выступила за совместные действия на рынке энергоносителей

Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.
РИА Новости 05:55
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 07 апреля в 15:51
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Единоборства

Менеджер Хабиба назвал Макгрегора завистливой проституткой

Чемпионат вчера в 17:46
Авто

В России освободили часть автомобилей от прохождения техосмотра

В России упростили процедуру прохождения техосмотра и отложили реформу, которая предполагала снимать данный процесс на фото.
Pressa40 07 апреля в 05:31
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
REGNUM 06:00
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:32
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

По мнению экспертов, Эр-Рияд больше не сможет продолжать ценовую войну с Россией.
Военное обозрение 05:22
Происшествия

Нарушители режимов начали получать штрафы в Томской области

Суды начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области.
НИА-Томск 03:06
Общество

Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Mockva.ru 07 апреля в 13:19
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета вчера в 08:49
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Происшествия

С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
REGNUM 02:03
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