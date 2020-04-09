Коронавирус
ИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции
Эхо Москвы в Екатеринбурге05:12
Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей
Екатеринбург Онлайн04:02
Размеры штрафов за нарушение самоизоляции стали известны в Свердловской области
Екатеринбург в эфире06 апреля в 10:04
В Свердловской области определены размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции
ТагилСити.ру06 апреля в 09:47
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Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
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Россия выступила за совместные действия на рынке энергоносителей
Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.
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Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
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Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
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Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
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В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Единоборства
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В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы
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Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.