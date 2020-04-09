Коронавирус
ИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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Почему водители могут не платить московские штрафы за нарушение самоизоляции
АвтоВзгляд06 апреля в 06:37
«Это имитация бурной деятельности»: юрист — об ужесточении штрафов за выход на улицу
Екатеринбург Онлайн06:04
В Свердловской области определены размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции
ТагилСити.ру06 апреля в 09:47
Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции
Эхо Москвы в Екатеринбурге05:12
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Политика
Песков объяснил функции своего блокатора вирусов
Телеграм-канал Life пишет о том, что пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков рассказал о своем блокаторе вируса.
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Политика
Отчет правительства в Госдуме перенесли
Отчет правительства в Госдуме, который был запланирован на 15 апреля, решено перенести на более поздний срок, сообщает "Интерфакс".
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Наука
Известно, как Google тренирует роботов-собак
Стало известно, что команда исследователей из лаборатории искусственного интеллекта AILab Google активно занимается разработкой и обучением роботов-собак.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Общество
Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции
Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Футбол
Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Экономика
Беглов подписал закон об оказании поддержки малому и среднему бизнесу
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон об оказании поддержки бизнесу в условиях распространения коронавируса, принятый ранее Законодательным Собранием.
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз в восторге от трилогии Нолана о Темном рыцаре
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Здоровье
В Марий Эл скончалась женщина, заболевшая коронавирусом
В Марий Эл скончалась пациентка больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.