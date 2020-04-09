Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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В области утвердили штрафы для несамоизолированных. 10 примеров, за что вас могут и не могут наказать

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