Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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«Это имитация бурной деятельности»: юрист — об ужесточении штрафов за выход на улицу

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Какие штрафы грозят нарушителям самоизоляции в Свердловской области

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Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции

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В области утвердили штрафы для несамоизолированных. 10 примеров, за что вас могут и не могут наказать

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На Среднем Урале вводят штрафы для граждан за нарушение самоизоляции

ИА Красная Весна04:15

В Свердловской области определены размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции

ТагилСити.ру06 апреля в 09:47

Почему водители могут не платить московские штрафы за нарушение самоизоляции

АвтоВзгляд06 апреля в 06:37
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Энергетика

Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 08:41
Общество

В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Российская газета 08:06
Общество

В Тверской области утверждены выплаты на детей от трёх до семи лет

REGNUM 07:31
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Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Политика

Песков уточнил позицию России по нефти

Песков добавил, что все детали будут обсуждаться уже в ходе рабочего процесса на телеконференции, так что осталось ее дождаться.
RuNews24.ru 07:37
Общество

Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Daily Storm 07 апреля в 13:07
Происшествия

На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
ТАСС 09:11
Кино

Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

Культуромания 07:17
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Энергетика

Страны G20 создадут комитет для стабилизации нефтерынка

Страны группы "Большой двадцатки" (G20), среди которых и Россия, США и Саудовская Аравия, планируют создать комитет по мониторингу мер для стабилизации нефтяного рынка, сообщил Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике G20, распространенный среди стран-членов организации.
Вести.Ru 08:58
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 08:00
Общество

Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ

Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
BFM.ru 08:18
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
REGNUM 08:58
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения компаний к работе

Президент России Владимир Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы.
Известия вчера в 09:14
Политика

В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Москва, 9 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:41
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Общество

Спецпропуска в режиме самоизоляции в Саратове: сколько выдано на 9 апреля

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», на 9:00 8 апреля саратовцы оформили порядка 142 тыс. документов в районных администрациях и мэрии города.
КП - Саратов 05:16
Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
РИА Новости 08:40
Космос

Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с космодрома Байконур

ИА Новороссия 04:18
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
ТАСС 08:09
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Югополис вчера в 09:32
Политика

МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17

Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
REGNUM 06:44
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
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