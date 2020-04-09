Коронавирус
ИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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«Это имитация бурной деятельности»: юрист — об ужесточении штрафов за выход на улицу
Екатеринбург Онлайн06:04
Заксобрание региона утвердило размер штрафов для нарушителей режима самоизоляции
Эхо Москвы в Екатеринбурге05:12
В Свердловской области определены размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции
ТагилСити.ру06 апреля в 09:47
Почему водители могут не платить московские штрафы за нарушение самоизоляции
АвтоВзгляд06 апреля в 06:37
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Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
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Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
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В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
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Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
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Песков уточнил позицию России по нефти
Песков добавил, что все детали будут обсуждаться уже в ходе рабочего процесса на телеконференции, так что осталось ее дождаться.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
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На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
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Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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Дмитрий Овсянников лишился партбилета
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Энергетика
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Страны группы "Большой двадцатки" (G20), среди которых и Россия, США и Саудовская Аравия, планируют создать комитет по мониторингу мер для стабилизации нефтяного рынка, сообщил Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике G20, распространенный среди стран-членов организации.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Общество
Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ
Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения компаний к работе
Президент России Владимир Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы.
Политика
В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Москва, 9 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Общество
Спецпропуска в режиме самоизоляции в Саратове: сколько выдано на 9 апреля
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», на 9:00 8 апреля саратовцы оформили порядка 142 тыс. документов в районных администрациях и мэрии города.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Космос
Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с космодрома Байконур
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Министр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Как сообщал «Югополис», президент России днем 8 апреля на встрече с губернаторами, которая транслировалась в прямом эфире, выступил с обращением в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Политика
МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17
Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.