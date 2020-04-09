Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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Депутат Коробейников рассказал о штрафах за нарушение самоизоляции для свердловчан. И дважды ошибся

Вечерние Ведомости01:38

Что думают жители Екатеринбурга о штрафах за нарушение самоизоляции, принятых депутатами

Znak.comвчера в 09:52

Свердловские депутаты одобрили штрафы за нарушение режима по COVID-19

Телеканал ОТВвчера в 10:51

«Закон мертвый». Что не так с новыми штрафами за нарушение правил самоизоляции

66.ruвчера в 12:21

Свердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 16:41

Штрафы – от трёх до пяти тысяч: на Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции

Областная газетавчера в 09:49

Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей

Екатеринбург Онлайнвчера в 04:02
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Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:27
Здоровье

В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
URA.Ru вчера в 18:18
Общество

В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Lenta.ru вчера в 09:12
Политика

Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.
Интерфакс 02:58
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука 08 апреля в 12:38
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Общество

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Урал-пресс-информ 01:56
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Общество

На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»

Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
REGNUM 02:30
Общество

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:21
Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa 00:22
Единоборства

Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса

Коммерсантъ 02:59
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество

В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса

Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
REGNUM 03:15
Происшествия

Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru вчера в 12:23
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Экономика

Ипотечная недвижимость уходит с молотка в Алтайском крае

Только за первую неделю апреля на официальном сайте торгов были размещены десятки объектов недвижимости по ипотечным кредитам.
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Общество

Три носителя «Протон» отправляют на ремонт

Источник в ракетно-космический отрасли сообщил, что три предназначенные для запусков спутников ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" возвращают с космодрома Байконур в Центр Хруничева для замены некачественных комплектующих.
Вести.Ru вчера в 20:33
Общество

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Известия вчера в 11:08
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
Здоровье

Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса

8 апреля во Владимирской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Довод 08 апреля в 04:51
Общество

В России упростили порядок регистрации безработных

«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Известия вчера в 19:12
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Футбол

Губерниев поддержал Кикнадзе в конфликте с Семиным

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о конфликте между Семиным и Кикнадзе.
Metaratings 02:18
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