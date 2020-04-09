Коронавирус
ИзвестияВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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Свердловские депутаты утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 16:41
Штрафы – от трёх до пяти тысяч: на Среднем Урале введены санкции за нарушение режима самоизоляции
Областная газетавчера в 09:49
Депутаты увеличили штрафы за нарушение режима самоизоляции до миллиона рублей
Екатеринбург Онлайнвчера в 04:02
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В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
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