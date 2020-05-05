По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

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