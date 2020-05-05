Коронавирус

Kursk.comKursk.comВ Свердловской области медики за сутки выявили 133 случая коронавируса

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать189

Подробнее о событии

В Свердловской области выявлено 133 новых случая COVID-19

ТагилСити.ру03:59

За сутки в Свердловской области ещё 133 человека заболели коронавирусом

Областная газета03:44

В Свердловской области от коронавируса выздоровели еще 16 человек

Znak.com04:01

В Свердловской области подтвердили еще 133 инфицированных COVID-19

66.ru03:38

COVID. В Свердловской области опять скачок выявляемости коронавируса - 133 новых случая за сутки

Вечерний Краснотурьинск03:47

В Свердловской области ещё у 133 человек выявили коронавирус

Уральский меридиан03:43

На карту заражения коронавирусом попал еще один городской округ Свердловской области

Екатеринбург Онлайн04:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Политика

Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса

Турция вскоре выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 09:24
Происшествия

В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:19
13
Общество

ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки

Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
3
Общество

Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Lenta.ru 09:09
7
Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
14
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,2K
Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
75
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
810
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
20
Общество

Полиция разогнала акцию протеста против карантина в Гааге

Полиция Нидерландов разогнала в Гааге участников акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.
Вестник Кавказа 08:52
Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
1,6K
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Отца Хабиба Нурмагомедова - 57-летнего Абдулманапа - доставили спецрейсом из Махачкалы в одну из больниц Москвы.
Газета.Ru 09:13
8
Гаджеты

Первые смарт-часы Vivo могут получить круглый дисплей

3DNews 08:16
Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
354
Происшествия

В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП

Газета.Ru 07:15
3
Единоборства

Глава UFC заявил о «нереальном богатстве» Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов является весьма состоятельным человеком.
Труд 09:39
2
Авто

Представлена серийная версия Toyota Mirai на водородном топливе

Компания Toyota представила серийную версию второго поколения модели Toyota Mirai на водородном топливе, которую вскоре запустят в продажу на мировом рынке.
Picsnews.net вчера в 14:25
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM 06:48
242
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,9K
Энергетика

Цена Brent поднялась выше $29 за баррель

Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
105
Происшествия

96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
Kursk.com вчера в 06:01
135
Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
75
Здоровье

252 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Уже 252 жителя региона заразились коронавирусом нового типа.
Московский Комсомолец Псков 07:40
3
Наука

Ученые представили новый композитный материал

Российские специалисты поделились результатами своих исследований, в ходе которых им удалось найти способ получения нового композитного материала из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Anonsens вчера в 09:56
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
461
Общество

Навальный назвал Уткина своим очень беспокойным миньоном

Политик официально заявил, что Уткин является его очень беспокойным миньоном, который регулярно выходит из-под контроля и делает «ужасные непристойные вещи с Владимиром Рудольфовичем».
ProstoProSport 07:30
7
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
2K
ещё по теме
Главное