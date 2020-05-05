Коронавирус
Kursk.comВ Свердловской области медики за сутки выявили 133 случая коронавируса
По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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COVID. В Свердловской области опять скачок выявляемости коронавируса - 133 новых случая за сутки
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