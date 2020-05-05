Коронавирус

Kursk.comKursk.comВ Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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COVID. В Свердловской области опять скачок выявляемости коронавируса - 133 новых случая за сутки

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В Свердловской области ещё у 133 человек выявили коронавирус

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За сутки в Свердловской области подтвердились еще 133 случая коронавируса

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

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Общество

В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
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Спорт

ФИФА ожидает получить данные московской лаборатории от WADA в мае

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что ожидает получение данных московской антидопинговой лаборатории от Всемирного антидопингового агентства (WADA) в мае.
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В Таиланде полиция задержала семерых россиян за нарушение режима ЧС

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Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море

Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Кино

Сильвестр Сталлоне анонсировал работу над сиквелом «Разрушителя»

Народные новости 10:11
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Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Интерфакс вчера в 06:45
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru 07:14
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Армия и оружие

ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету

Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.
ТАСС вчера в 07:17
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Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
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Футбол

Футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» заражён коронавирусом

В мёнхенгладбахской «Боруссии» выявлены два человека, которые заражены коронавирусной инфекцией.
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Авто

Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге

Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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Общество

Роспотребнадзор оценил возможность снятия ограничений в Татарстане

В целом, как уточнила Патяшина, в Татарстане разработан проект плана снятия ограничительных мер, в настоящее время ожидаются определенные рекомендации от правительства РФ, чтобы синхронизировать и откорректировать региональный план с общефедеральными рекомендациями.
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Бактерии кишечника могут улучшать память

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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
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Силы НАТО против социализма — MicroProse анонсировала три новые игры

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Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины

Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
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