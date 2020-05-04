Коронавирус

Kursk.comKursk.comВ Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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В Свердловской области — 76 новых случаев коронавируса. Два человека скончались

66.ruвчера в 03:42

В Свердловской области число зараженных коронавирусом составило 1353 человека

ТагилСити.рувчера в 03:59

В Свердловской области выявили 76 новых случаев COVID-19

Областная газетавчера в 03:50

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 7 мая 2020 года: спасенное «солнышко» и принцип губернатора

КП - Екатеринбургвчера в 21:00

На коронавирусной карте Свердловской области появились еще три точки

Екатеринбург Онлайнвчера в 04:36

В Свердловской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Znak.comвчера в 03:53

Ситуация с COVID-19: число заболевших выросло

Красноуфимск Онлайн05 мая в 00:06
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
885
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,5K
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Общество

Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса

В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:50
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Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
764
Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
3,1K
Общество

Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста

Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Хоккей

КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
18
Политика

Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак и Афганистан.
Piter.tv вчера в 15:35
18
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Армия и оружие

В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход

Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:50
3
Происшествия

Источник: на стройплощадке на ул. Согласия погиб рабочий

По его данным, с 8-го этажа строящегося дома на ул. Согласия сорвался паллет с кирпичами и упал на одного из рабочих.
Новый Калининград.Ru 03:57
Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что ее не селили в дом для прислуги в Каннах

Примечательно, что несколько дней назад в СМИ действительно появилась информация о том, что Виктория Боня прилетела к своему бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Александру Смерфиту в Канны, однако тот поселил ее в домике, где проживает прислуга.
Bimru.ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
4
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,4K
Здоровье

За сутки 17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

По данным оперштаба на четверг, 7 мая, на территории Алтайского края зарегистрированы 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
Kursk.com 03:41
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
6
Экономика

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru вчера в 07:47
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Происшествия

В Петербурге вечный огонь залили газировкой

РИА Новости 03:22
100
Общество

Министр культуры заразилась коронавирусом

Глава Минкультуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анну Усачеву.
Медиазона вчера в 07:34
1,4K
Футбол

Игроки «Барселоны» прибыли на базу и сдали тест на коронавирус

Сообщается, что игроки прибывали на базу на личных автомобилях и сразу направлялись в медицинский центр, чтобы сдать тест на коронавирус.
МК-Спорт вчера в 12:56
Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
11
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
690
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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