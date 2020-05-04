Коронавирус
Kursk.comВ Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом
По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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В Свердловской области число зараженных коронавирусом составило 1353 человека
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На коронавирусной карте Свердловской области появились еще три точки
Екатеринбург Онлайнвчера в 04:36
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В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
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За сутки 17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
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Сообщается, что игроки прибывали на базу на личных автомобилях и сразу направлялись в медицинский центр, чтобы сдать тест на коронавирус.
МК-Спорт вчера в 12:56
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Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
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Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
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