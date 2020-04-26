Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с этой инфекцией в воскресенье, 26 апреля.
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В Свердловской области ещё 58 человек заразились коронавирусом

Вечерние Ведомости05:05

COVID. В Свердловской области за сутки выявлено 58 случаев коронавируса

Вечерний Краснотурьинск05:19

COVID. В Свердловской области за сутки выявлено 58 случаев коронавируса

Глобус (г. Серов)05:18

В Свердловской области — вторая вспышка заболевания коронавирусом: 58 новых случаев за сутки

66.ru05:09

Еще в четырех городах Свердловской области зафиксированы случаи заражения COVID-19

Екатеринбург Онлайн05:53

Свердловский оперативный штаб сообщил о 58 новых случаях коронавируса за сутки

Znak.com05:21

В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 58 человек

КП - Екатеринбург05:09
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,1K
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
3,6K
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
556
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Армия и оружие

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня вчера в 13:55
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
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Общество

В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
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Политика

США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20

25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста вчера в 08:03
455
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Авто

В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Осень 2016 года в России начали продавать индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире.
Вести.Ru 24 апреля в 07:27
110
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Авто

Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России

Российская газета 10:04
Биатлон

Союз биатлонистов России накопил долги на сумму 1 млн евро

Финансовая задолженность Союза биатлонистов России составляет один миллион евро, заявил президент СБР Владимир Драчев в ходе онлайн-трансляции на своей странице в инстаграме.
Интерфакс-Спорт 09:12
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
238
Общество

Советник Трампа сравнил безработицу в США с уровнем Великой депрессии

Безработица в Соединенных Штатах на фоне ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, может дойти до уровня Великой депрессии, считает старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
Взгляд.ру 10:56
1
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
537
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,4K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,8K
Шоу-бизнес

Елизавета Туктамышева хочет сниматься в кино

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что хотела попробовать свои силы в кино.
Вести.Ru 11:22
Общество

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
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Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Волгоградская правда 23 апреля в 23:28
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
733
Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
75
Космос

Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета вчера в 05:45
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Единоборства

Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23
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Здоровье

Объявлено о смерти второго пациента с коронавирусом в Омской области

Согласно опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф информации, в Омской области скончался второй человек, у которого был обнаружен коронавирус.
Город55.ру 05:13
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