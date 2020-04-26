За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с этой инфекцией в воскресенье, 26 апреля.

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

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