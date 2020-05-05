Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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COVID. В Свердловской области опять скачок выявляемости коронавируса - 133 новых случая за сутки
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