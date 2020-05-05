Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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COVID. В Свердловской области опять скачок выявляемости коронавируса - 133 новых случая за сутки
Вечерний Краснотурьинск03:47
На карту заражения коронавирусом попал еще один городской округ Свердловской области
Екатеринбург Онлайн04:14
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Общество
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РИА Новости 07:11
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Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru 03 мая в 10:29
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Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады
Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
Вечерняя Москва 04:18
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Николас Кейдж снимется в новом сериале
ГЛАС.RU 06:51
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
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Amazon выпустит свой бесплатный шутер Crucible 20 мая
Бесплатный онлайновый боевик Crucible выйдет в Steam 20 мая.
Игромания.ру 10:39
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Жена Погребняка пообнимала корову в стойле
Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, побывала в коровнике, где пообнимала за морду корову.
Чемпионат 10:44
Авто
Представлена ещё одна версия Toyota Corolla Altis GR Sport
После дебюта в Таиланде седан Toyota Corolla Altis GR Sport представили и для рынка Тайваня.
Тарантас Ньюс 06:54
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера CX-5
Во вторник, 5 мая 2020 года, появилась информация о преемнике Mazda CX-5. Весь модельный ряд Mazda поделят на 2 части.
Тарантас Ньюс 11:05
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30
Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
«Разрешив Ирану использовать авиабазу «Хмеймим», Россия бросила вызов Нетаньяху, буквально указывая на то, что всего лишь одна попытка нападения на российскую военную авиабазу в Сирии, вне зависимости от обстоятельств, приведет не только к уничтожению израильских самолетов, но и к нанесению ударов по самому Израилю», - цитирует АвиаПро слова своего эксперта.
Вечерний курьер 10:14
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Общество
На RT в рамках проекта «Эпидемия» вышел фильм о жертвах коронавируса
Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили новый фильм в рамках документального проекта "Эпидемия".
РИА Новости 10:40
Общество
Трое журналистов умерли в России от коронавируса
«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Городовой 08:11
Политика
Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
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Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российским регионам на фоне эпидемии коронавируса менять тарифы для электричек.
Lenta.ru 09:50
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Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
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Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Здоровье
В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Омской области
Будут работать хирурги, отделения реанимации, помощь пациентам, находящимся в отделениях ГБ № 1 будет оказана в полном объеме.
РИА СуперОмск 10:06
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Стефани Майер анонсировала новую книгу саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер сообщила, что выпустит продолжение истории о вампирах, передает The New York Times.
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