По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

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