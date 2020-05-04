Коронавирус

Kursk.comKursk.comВ Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

COVID. В Свердловской области опять скачок выявляемости коронавируса - 133 новых случая за сутки

Глобус (г. Серов)03:47

COVID. В Свердловской области опять скачок выявляемости коронавируса - 133 новых случая за сутки

Вечерний Краснотурьинск03:47

За сутки в Свердловской области ещё 133 человека заболели коронавирусом

Областная газета03:44

В Свердловской области подтвердили еще 133 инфицированных COVID-19

66.ru03:38

В Свердловской области от коронавируса выздоровели еще 16 человек

Znak.com04:01

За сутки в Свердловской области подтвердились еще 133 случая коронавируса

КП - Екатеринбург03:42

На карту заражения коронавирусом попал еще один городской округ Свердловской области

Екатеринбург Онлайн04:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,7K
Футбол

Россияне призвали Кадырова уволить Шалимова из «Ахмата»

Metaratings вчера в 05:57
1,2K
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС 02:56
1,1K
Авто

Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров

SpeedMe вчера в 10:46
Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
561
Здоровье

На Ставрополье закрыли на карантин психоневрологический интернат

ТАСС 12:58
Игры

Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе

3DNews 03:56
101
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
1,1K
Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
18
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян.
РБК 12:04
245
Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

Военное дело 11:22
9
Общество

Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
3,3K
Общество

Сергей Шнуров отреагировал на запрет «наливаек» в жилых домах

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 17:28 — REGNUM Известный музыкант, поэт и общественный деятель Сергей Шнуров, известный острой стихотворной реакцией на события в разных областях, в своем Instagram-канале опубликовал новое произведение о запрете работы так называемых «наливаек» в жилых домах.
REGNUM 10:28
12
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
157
Происшествия

В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
359
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,4K
Общество

Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов

Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 04:00
Технологии

Конференция разработчиков Apple WWDC 2020 начнётся 22 июня

Сегодня Apple объявила, что ее всемирная конференция разработчиков WWDC состоится 22 июня 2020 года.
ITZine.ru 12:48
Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
396
Общество

Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
16
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
1,1K
Кино

Сильвестр Сталлоне анонсировал работу над сиквелом «Разрушителя»

Народные новости 10:11
3
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов рассказал о главном условии победы над пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 11:54
10
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Общество

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём

RT на русском вчера в 12:05
52
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар

Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:45
21
Здоровье

В Кирове проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19

Исследования эффективности полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции начнутся в Кировской области.
ТАСС 12:02
3
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
132
ещё по теме
Главное