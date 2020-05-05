Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом

Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
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В Свердловской области выявлено 133 новых случая COVID-19

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В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек

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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
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Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

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Цена нефти Brent поднялась выше $29

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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