За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5732 человек.

В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса

Футбол Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 1

Политика В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости. 2

Авто «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя. 15

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Игры Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 28

Футбол Сёмин может возглавить тульский «Арсенал» Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".

Общество Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС. 750

Политика Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. 384

Экономика Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз» Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4

Культура Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым. 3