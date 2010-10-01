Коронавирус
Вечерние ВедомостиВ Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5732 человек.
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Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня вчера в 07:42
Футбол
Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:21
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Футбол
«Реал» не станет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
Руководство «Реала» приняло решение не доигрывать нынешний сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Евро-футбол.ру 04:55
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Футбол
Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".
Soccer.ru 06:07
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Политика
Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:26
Общество
Роспотребнадзор ужесточил требования к открытию ресторанов и кафе
Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации, подписанные главой ведомства Анной Поповой.
Deita.ru вчера в 08:51
Общество
Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
ТАСС вчера в 10:05
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес
Солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов стал таксистом
На доходы таксиста Богомазов может позволить себе и своей подросшей семье еду и подгузники.
Российская газета 04:44
Экономика
Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»
Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
Forbes 05:53
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.
РБК 05:01
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Наука
В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом
RT на русском вчера в 23:58
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад вчера в 10:11
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июня выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:24
Финансы
Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки
Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный.
Экономика сегодня вчера в 06:40