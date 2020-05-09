Коронавирус
Znak.comВ Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердился 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число заболевших в регионе на сегодня - 1 тыс. 705 человек.
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Свердловская область поднялась на девятое место по количеству выявленных случаев covid-19
Московский Комсомолец Екатеринбург06:13
Еще четыре точки появились на карте заражений COVID-19 в Свердловской области
Екатеринбург Онлайн04:29
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Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
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Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»
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Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
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Власти Петербурга подтвердили смерть троих медиков от коронавируса
Власти Петербурга подтвердили смерть троих медиков от коронавируса Двое врачей Александровской больницы в Петербурге и медсестра Госпиталя для ветеранов войн умерли от коронавируса.
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Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
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Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
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В Калининграде возбудили уголовное дело за репост публикации о взрыве в архангельском управлении ФСБ
Калининградку обвиняют в том, что она сделала репост записи сообщества «Народная самооборона» во «ВКонтакте», посвященный 17-летнему анархисту, который подорвал себя в приемной архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года.
Эхо Москвы 08:04
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Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице
В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00
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Samsung выпустит собственную дебетовую карту
Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.
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РБК вчера в 14:27
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Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
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Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
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Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
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Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево
На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
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Москвичей предупредили о резком похолодании
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Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
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У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
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Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в регионах
Пик заражения коронавирусом в большей части российских регионов может наступить в конце мая, считает эксперт.
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Названо самое опасное свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
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Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд.
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Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
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