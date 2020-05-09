Коронавирус

Znak.comZnak.comВ Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердился 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число заболевших в регионе на сегодня - 1 тыс. 705 человек.
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Свердловская область поднялась на девятое место по количеству выявленных случаев covid-19

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В Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса

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За сутки в Свердловской области подтвердили 121 случай заражения коронавирусом

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Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
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Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Общество

Почти 3 млн заявок подано на участие в «Бессмертном полке онлайн»

"Бессмертный полк" объявил о завершении приема заявок в проект "Бессмертный полк онлайн".
Газета.Ru 09:56
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
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В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
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Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена

«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
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Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом

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Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio

Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.
За рулем Кубань 07 мая в 09:05
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В Тверской области обновили сводку по коронавирусу на 9 мая

В региональном оперативном штабе сообщили о 38 новых случаях заболевания коронавирусом в Тверской области.
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Общество

Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая

В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
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Музыка

Хор Турецкого выступит с онлайн-концертом «Песни Победы»

Газета Культура 07 мая в 07:14
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Общество

Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости.
Вечерняя Москва 03:31
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Авто

Новый Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

Согласно информации, опубликованной порталом Motor Trend, в Jeep пока не определились, как назовут внедорожную модификацию нового Grand Cherokee: Mojave или Deserthawk.
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В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 вчера в 09:04
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Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
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Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»

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Коммерсантъ 09:40
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В Москве состоялся воздушный парад Победы

RT на русском 09:09
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Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде регионов страны.
Мой Брянск вчера в 00:23
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
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Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
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Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
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Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали

Lenta.ru вчера в 11:02
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