Коронавирус
Znak.comВ Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердился 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число заболевших в регионе на сегодня - 1 тыс. 705 человек.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Свердловская область поднялась на девятое место по количеству выявленных случаев covid-19
Московский Комсомолец Екатеринбург06:13
Еще четыре точки появились на карте заражений COVID-19 в Свердловской области
Екатеринбург Онлайн04:29
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Авто
Lamborghini презентовал новый Huracan EVO
CarsWeek.ru 07 мая в 08:37
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Происшествия
Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
Почти 3 млн заявок подано на участие в «Бессмертном полке онлайн»
"Бессмертный полк" объявил о завершении приема заявок в проект "Бессмертный полк онлайн".
Газета.Ru 09:56
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09:13
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Общество
Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом
На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой.
Kursk.com 07:29
Авто
Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio
Компания Alfa Romeo в конце 2019 года представила обновлённые седан Giulia и кроссовер Stelvio.
За рулем Кубань 07 мая в 09:05
Здоровье
В Тверской области обновили сводку по коронавирусу на 9 мая
В региональном оперативном штабе сообщили о 38 новых случаях заболевания коронавирусом в Тверской области.
Все о Твери и Тверской области 07:08
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Музыка
Хор Турецкого выступит с онлайн-концертом «Песни Победы»
Газета Культура 07 мая в 07:14
Общество
Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости.
Вечерняя Москва 03:31
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Согласно информации, опубликованной порталом Motor Trend, в Jeep пока не определились, как назовут внедорожную модификацию нового Grand Cherokee: Mojave или Deserthawk.
Daily-Motor.Ru 10:12
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Космос
Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере
МИР 24 вчера в 09:04
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Известия 02:02
Общество
Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»
АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
RT на русском 09:09
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов РФ
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде регионов страны.
Мой Брянск вчера в 00:23
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали
Lenta.ru вчера в 11:02