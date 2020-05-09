В Свердловской области за сутки подтвердился 121 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число заболевших в регионе на сегодня - 1 тыс. 705 человек.

В Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса

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