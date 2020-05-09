Всего на 9 мая в Свердловской области у 1705 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них 324 человека выздоровели, в том числе 32 за минувшие сутки, три человека с подтвержденным COVID-19 скончались.

За сутки в Свердловской области подтвердился 121 случай коронавируса

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 5K

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