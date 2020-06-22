Коронавирус
Екатеринбург в эфиреВ Свердловской области зафиксировано 197 случаев коронавируса
На территории Свердловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии заразились 11 129 свердловчан, пишет «Екатеринбург в эфире».
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Здоровье
В Саратовской области снизилось число тяжелых больных с коронавирусом
В Саратовской области от коронавируса выздоровели 2640 жителей.
Четвертая Власть 05:12
Происшествия
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В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Политика
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По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
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Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Игры
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
Ferra вчера в 12:39
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня
За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса вчера в 05:29
Армия и оружие
Минобороны построит трубу для моделирования мегатонных ядерных взрывов
Южный Федеральный 05:54
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» считает фанатизм поклонников опасным
Актриса рассказала, что с восьми лет начала читать книги о Гарри Поттере, и долгое время была ярой поклонницей фантастической саги.
Слово и Дело 04:07
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Автоспорт
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60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru вчера в 13:07
Общество
Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг
Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
ТАСС 05:47
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
Здоровье
Саратовский контрактник участвует в испытаниях вакцины от коронавируса
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Регион 64 вчера в 16:32
Общество
Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей
Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 20 июня в 01:42
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15