Коронавирус

Екатеринбург в эфиреЕкатеринбург в эфиреВ Свердловской области зафиксировано 197 случаев коронавируса

На территории Свердловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии заразились 11 129 свердловчан, пишет «Екатеринбург в эфире».
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня

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