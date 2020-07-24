В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва). В нем участвует президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Недавно ее решили переделать из музея в мечеть.

В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз

Общество В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха. 3

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 427

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона. 26

Кино Компания Amazon продлила сериал «Пацаны» на третий сезон Сериал «Пацаны» продлили на третий сезон. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Футбол «Рубин» не продаст Кварацхелию в клуб из РПЛ Казанский «Рубин» не намерен продавать 19-летнего полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб российской Премьер-лиги, сообщает «БИЗНЕС Online».

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 246

Происшествия Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством. 2

Футбол Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт» Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.

Шоу-бизнес Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова). 2

Здоровье Великобритания приготовилась объявить войну фастфуду Правительство приготовилось объявить войну вредной пище и готовится ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли.

Общество В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ После семилетнего перерыва возобновлён выход из воды на понтон «33 богатырей». В их роли водолазные специалисты центра ВМФ.