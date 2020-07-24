Религия

КоммерсантъКоммерсантъВ Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз

В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва). В нем участвует президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Недавно ее решили переделать из музея в мечеть.
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Айя-София будет открыта для мусульманских молитв 24 часа в сутки

Комсомольская правда14:35

Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии

РИА Новости11:45

В Турции рассказали об отношении к первому намазу в соборе Святой Софии

Lenta.ru13:36

Эрдоган распорядился, чтобы Айя-София была открыта для молитв 24 часа в сутки

ТАСС14:14

В Стамбуле мусульмане провели первую за 86 лет службу в соборе Святой Софии

Эхо Москвы10:05

Эрдоган: Айя-София будет открыта для мусульман круглые сутки

Российская газета14:28

В Стамбуле ради безопасности перекрыли площадь у собора Святой Софии

РЕН ТВ04:35
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Экономика

Минфин предложил прекратить индексацию зарплат чиновников

Министерство финансов России планирует приостановить индексацию зарплат чиновников до 2023 года.
МонаВиста 21 июля в 12:57
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Общество

Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
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Общество

В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта

На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха.
Актуальные Новости 05:04
3
Общество

Суд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

Полит.ру 09:13
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
427
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 14:30
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
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Кино

Компания Amazon продлила сериал «Пацаны» на третий сезон

Сериал «Пацаны» продлили на третий сезон. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
News.ru 04:23
Здоровье

В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51
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Футбол

«Рубин» не продаст Кварацхелию в клуб из РПЛ

Казанский «Рубин» не намерен продавать 19-летнего полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб российской Премьер-лиги, сообщает «БИЗНЕС Online».
BetOn 11:18
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Наука

Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые

Ученые из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) разработали препарат, который способен предотвратить сердечный приступ.
МедиаПоток 06:41
2
Происшествия

Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством

Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством.
Lenta.ru 13:51
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Футбол

Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»

Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.
RT на русском 12:06
Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
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Шоу-бизнес

Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия

Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова).
Paparazzi.ru 12:02
2
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского

Возлюбленная популярного актера Данилы Козловского актриса Ольга Зуева поделилась сегодня редким фото своей маленькой дочки.
NewInform вчера в 13:53
3
Футбол

Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе столичного клуба ЦСКА.
RT на русском 06:58
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Единоборства

Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

REGNUM 07:14
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Здоровье

Великобритания приготовилась объявить войну фастфуду

Правительство приготовилось объявить войну вредной пище и готовится ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли.
Lenta.ru 14:01
Политика

Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом

Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 12:30
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Общество

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

РБК 02:49
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Наука

Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте

Ученые из Сингапура и Австралии создали дрон, вес которого всего 26 грамм. Робот может летать подобно ласточке или другим мелким птицам.
Замана вчера в 08:21
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Общество

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

После семилетнего перерыва возобновлён выход из воды на понтон «33 богатырей». В их роли водолазные специалисты центра ВМФ.
Вести.Севастополь 06:33
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
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Общество

Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.
RT на русском 11:01
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