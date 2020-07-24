Религия
КоммерсантъВ Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз
В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва). В нем участвует президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Недавно ее решили переделать из музея в мечеть.
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Экономика
Минфин предложил прекратить индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов России планирует приостановить индексацию зарплат чиновников до 2023 года.
МонаВиста 21 июля в 12:57
Общество
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
Общество
В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта
На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха.
Актуальные Новости 05:04
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 14:30
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Кино
Компания Amazon продлила сериал «Пацаны» на третий сезон
Сериал «Пацаны» продлили на третий сезон. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
News.ru 04:23
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51
Футбол
«Рубин» не продаст Кварацхелию в клуб из РПЛ
Казанский «Рубин» не намерен продавать 19-летнего полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб российской Премьер-лиги, сообщает «БИЗНЕС Online».
BetOn 11:18
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Наука
Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые
Ученые из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) разработали препарат, который способен предотвратить сердечный приступ.
МедиаПоток 06:41
Происшествия
Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством
Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством.
Lenta.ru 13:51
Футбол
Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»
Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.
RT на русском 12:06
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия
Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова).
Paparazzi.ru 12:02
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского
Возлюбленная популярного актера Данилы Козловского актриса Ольга Зуева поделилась сегодня редким фото своей маленькой дочки.
NewInform вчера в 13:53
Футбол
Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе столичного клуба ЦСКА.
RT на русском 06:58
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Здоровье
Великобритания приготовилась объявить войну фастфуду
Правительство приготовилось объявить войну вредной пище и готовится ужесточить требования к маркировке продуктов и напитков с высоким уровнем сахара или соли.
Lenta.ru 14:01
Политика
Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом
Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 12:30
Наука
Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте
Ученые из Сингапура и Австралии создали дрон, вес которого всего 26 грамм. Робот может летать подобно ласточке или другим мелким птицам.
Замана вчера в 08:21
Общество
В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ
После семилетнего перерыва возобновлён выход из воды на понтон «33 богатырей». В их роли водолазные специалисты центра ВМФ.
Вести.Севастополь 06:33
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.
RT на русском 11:01