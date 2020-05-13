Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ТПП предложили снизить НДФЛ с 13% до 6,5%

Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил сократить подоходный налог (НДФЛ) до 6,5%, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на российском рынке труда.
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Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
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Общество

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Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

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В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

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Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
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Ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000 появились в России

С некоторой задержкой относительно первоначального плана ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2 начали появляться в магазинах.
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Трамп заявил, что перестал видеться с Пенсом

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Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

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Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
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Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
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