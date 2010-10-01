Экономика
ТАССВ ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.
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Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Происшествия
Россияне требуют отпустить арестованного после катастрофы в Норильске
Россияне требуют пересмотреть решение об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске.
Уралинформбюро 01:46
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Единоборства
Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250
Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru 00:05
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05 июня в 05:19
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Происшествия
При тестировании пожарного рукава погиб спасатель в Кузбассе
В субботу, 6 июня, скончался пожарный, который был травмирован при тестировании пожарных рукавов в Анжеро-Судженске.
Evo-rus.com 01:17
Экономика
Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
Малышева оценила число бессимптомных носителей коронавируса
Во всем мире не менее 50% людей являются бессимптомными носителями коронавируса.
URA.Ru вчера в 23:35
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Единоборства
Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Коммерсантъ 01:51
Политика
В Совфеде оценили предложение США о помощи в Норильске
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и сенатор Олег Морозов прокомментировали предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи с устранением последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
Взгляд.ру вчера в 19:34
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Авто
Представлен обновлённый Mercedes-Benz CLS
Продажи слегка обновлённого Mercedes-Benz CLS на европейском рынке уже начались.
Тарантас Ньюс 05 июня в 23:44
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 05 июня в 09:48
Политика
Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым
Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
Общество
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года
Специалисты предупредили жителей России о переменчивой погоде, которая ожидается этим летом.
Ореанда-Новости вчера в 08:25
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48