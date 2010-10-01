Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

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