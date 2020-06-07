Экономика
ТАССВ ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
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с чего всё началось
Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.ТАСС01:10
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Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
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Здоровье
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Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Единоборства
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Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска
В Москве цифровые пропуска, обязательные для поездок на транспорте, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в двигателе
Тарантас Ньюс 04 июня в 03:43
Общество
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Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Шоу-бизнес
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Kursk.com вчера в 09:08
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Общество
В России заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км
В России создается снайперская винтовка, обладающая предельной дальностью стрельбы в 7 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости».
РБК 05 июня в 03:26
Футбол
Соболев назвал игрока в «Спартаке» с лучшим аппетитом
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, у кого из его партнеров по команде лучший аппетит.
Газета.Ru вчера в 20:50
Армия и оружие
Польская пресса рассказала, как Россия улучшит «Акации»
По информации польского издания Defence24, 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" до сих пор являются основной системой ствольной артиллерии на вооружении российской армии, несмотря на то, что с начала производства гаубиц прошло почти полвека.
Политическая Экспертиза 03:10
Политика
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 16:00
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли из-за коронавируса у сотрудников
Больница в Корсакове закрыта на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента.
Российская газета 01:21
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев рассекретил причины расставания с Жанной Фриске
Как отметил Кирилл, единственной преградой на пути к развитию их отношений стала работа – у них были сумасшедшие графики, и только по этой причине артисты приняли решение прекратить отношения уже через несколько месяцев после начала своего романа.
Bimru.ru 02:51
Политика
Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
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Ещё 240 человек в Свердловской области заболели коронавирусом
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Общество
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Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией продолжает расти, в том числе, в Калининградской области.
Русский Запад 03:34
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor вчера в 06:32
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс вчера в 17:35
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Вести.Ru вчера в 03:50