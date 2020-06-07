Экономика
ТАССВ ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
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с чего всё началось
Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.ТАСС01:10
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Наука
Ученые из Самары предложили вариант снижения стоимости авиатоплива
Специалисты провели исследование, расчеты которого доказали возможность использования в качестве авиационного топлива смеси керосина и биотоплива — это этанол, получаемый из возобновляемых источников.
Goroday.ru 04 июня в 04:10
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Армия и оружие
СМИ: ЧВК Вагнера вербует сирийцев для войны в Ливии на стороне Хафтара
Западное издание, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, утверждает, что в мае российская ЧВК значительно ускорила набор сирийцев для участия в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Военное обозрение 05:45
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Политика
Польша завершила первый этап строительства канала в обход России
Evo-rus.com 05 июня в 08:49
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
Политика
Foreign Policy: Происходящее в США — праздник для противников Вашингтона
Противники же США, напротив, в полном восторге от происходящего, пишет Кит Джонсон в статье, опубликованной 4 июня в Foreign Policy.
REGNUM 05 июня в 05:38
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Общество
В Тульской области выявлено 115 новых носителей SARS-CoV-2
Тула, 7 июня 2020, 10:43 — REGNUM 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:43
Шоу-бизнес
На критику Валерии ответил Сергей Шнуров
Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Как сообщает Telegram-канал Baza, похищенного сына адвоката нашли в поле неподалеку от подмосковного Ногинска.
РБК 06:16
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Обновленный LADA Largus, чье производство «АвтоВАЗ» запустит ближе к концу 2020 года, будет существенно отличаться от предшественника.
Автоновости дня вчера в 04:49
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
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Здоровье
Врач-диетолог назвал самый вредный суп
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Общество
В Ногликском районе ввели режим ЧС — у жителя села Ныш заподозрили коронавирус
Сегодня, 7 июня, в сахалинском селе Ныш Ногликского района ввели режим ЧС. У жителя села Ныш заподозрили коронавирус.
РИА Сахалин-Курилы 04:42
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Происшествия
Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Kursk.com вчера в 09:08
Футбол
Форвард «Уотфорда» Грэй о брексите: «Это из-за расизма. Англия должна быть страной свободы»
Если вы увидите некоторые регионы, откуда приезжают эти люди, те страны, то поймете, что [ситуация там] намного хуже.
Sports.ru 04:47
Общество
Минобороны рассказало о новом порядке поступления в военные вузы
В Минобороны рассказали о порядке поступления в военные вузы в текущем году на фоне пандемии коронавируса.
Известия 04:53
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским
RT на русском 05 июня в 12:25
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World вчера в 11:13