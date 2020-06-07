Экономика
ТАССВ ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.ТАСС01:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Общество
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05 июня в 02:00
Шоу-бизнес
В Москве простились с Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в ритуальном зале митинского крематория в Москве, сообщил РИА Новости актер Алексей Панин.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Политика
Киев сделал позорное заявление в адрес Москвы
Вторжения войск РФ на территорию Украины не было, а все заявления об этом — украинская пропаганда.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Ранее эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро порекомендовал авиапассажирам всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту.
Lenta.ru 06:26
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Политика
Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:01
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Политика
Катастрофа каждый день. Почему 10 миллиардов Потанина не спасут Норильск
Фото из архива организации "Мой дом" Потанин заявил, что его компания оплатит все счета на 10 миллиардов рублей.
Новая газета 04:19
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Общество
Более 400 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
Жертвами коронавируса стали 400 013 тыс. жителей планеты, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 05:43
Футбол
Куман: «Все знают, что я мечтаю тренировать „Барселону“»
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман в интервью Catalunya Radio вновь заявил, что мечтает возглавить "Барселону".
Soccer.ru 04:00
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
Общество
Польский дворец назван секретным хранилищем нацистского золота
Evo-rus.com 05:57
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами.
Lenta.ru 06:39
Общество
Путин осадил Потанина за ЧП в Норильске
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сообщил, что на ликвидацию последствий, которые возникли после ЧП в Норильске, потребуется не меньше десяти миллиардов рублей.
Экономика сегодня 05 июня в 08:52
Экономика
Подготовку к строительству моста на остров Елены начинают в Приморье
Председатель правительства Приморья Вера Щербина подписала постановление о выделении средств на подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита в рамках первого этапа строительства "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
PrimaMedia.ru 04:40
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
РИА Новости 02:53
Игры
В шутере MOBA Crucible закрывают два из трех режимов игры
Студия Relentless, являющаяся партнером Amazon и разработчиком нового шутера MOBA Crucible сообщает, что два из трех предложенных режимов игры закрываются.
Goroday.ru вчера в 16:43
Здоровье
В Свердловской области заболели коронавирусом ещё 240 человек
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
Общество
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
Здоровье
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13