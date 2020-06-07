Экономика

ТАССТАССВ ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
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с чего всё началось

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

В ТПП предупредили о возможном снижении качества продукции фермеров в России

Life.ru04:20

ТПП: качество фермерской продукции может упасть из-за эпидемии коронавируса

ФедералПресс02:53

Кризис повлияет на качество фермерских продуктов

URA.Ru01:59

Глава ТПП предсказал снижение качества продукции фермеров в России

Газета.Ru02:41

Фермерские продукты могут потерять в качестве — торгово-промышленная палата

ИА Красная Весна01:48

В ТПП предупредили о возможном снижении качества продукции российских фермеров

Взгляд.ру01:17

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

ТАСС01:10
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 05 июня в 02:52
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Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Коммерсантъ 05 июня в 09:48
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Общество

Онищенко призвал решительнее выходить из самоизоляции

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к более решительным мерам по выходу из режима самоизоляции в Москве.
Вести.Ru 03:46
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Общество

Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы

Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Общество

В России заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км

В России создается снайперская винтовка, обладающая предельной дальностью стрельбы в 7 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости».
РБК 05 июня в 03:26
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Общество

Илья Азар вышел из спецприемника

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
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Общество

В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
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Политика

Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Михаил Кокшенов не оставил завещания

Бывшая супруга подчеркивает, что Михаил Михайлович, несмотря на случившийся инсульт 3 года назад, без средств к существованию не остался.
Kleo.ru 03:38
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Общество

В Калужской области количество больных коронавирусом увеличилось на 87

По состоянию на 4 июня на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 4 357, прирост заболевших за сутки составил 87 человек.
Pressa40 04 июня в 05:15
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски

Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
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Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Lenta.ru 05 июня в 13:46
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Происшествия

Туман заставил самолеты задержать посадку в Пулково

Минимум пять самолетов задержались с посадкой в петербургском аэропорту Пулково из-за погодных условий в начале ночи 7 июня.
Мойка78 вчера в 18:16
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
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Футбол

Байдачный о том, что Вернидуб против перехода Лисаковича в РПЛ: «Он украинец. Человек, ненавидящий Россию. Что он еще может сказать?»

Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный прокомментировал высказывание главного тренера солигорского «Шахтера» Юрия Вернидуба о том, что форварду Виталию Лисаковичу не стоит переходить в российский клуб.
Sports.ru 00:50
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Общество

RT подал к Навальному иск в защиту деловой репутации

Телеканал Russia Today (RT) подал к оппозиционеру Алексею Навальному иск в защиту деловой репутации.
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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Фигурное катание

Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
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Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в двигателе

Тарантас Ньюс 04 июня в 03:43
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru 05 июня в 13:16
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Общество

В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
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Сергей Николаевич Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
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