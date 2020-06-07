Экономика

ТАССТАССВ ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
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с чего всё началось

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Кризис повлияет на качество фермерских продуктов

URA.Ru01:59

В ТПП предупредили о возможном снижении качества продукции фермеров в России

Life.ru04:20

Глава ТПП предсказал снижение качества продукции фермеров в России

Газета.Ru02:41

России предрекли снижение качества фермерской продукции

News.ru05:10

Фермерские продукты могут потерять в качестве — торгово-промышленная палата

ИА Красная Весна01:48

В ТПП предупредили о возможном снижении качества продукции российских фермеров

Взгляд.ру01:17

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

ТАСС01:10
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 05 июня в 03:38
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Хоккей

По прозвищу Русский Танк. Хоккеисту Андрею Коваленко исполнилось 50 лет

Олимпийский чемпион по хоккею и один из лучших российских нападающих 90-х годов прошлого века Андрей Коваленко в воскресенье отмечает 50-летие.
ТАСС Спорт вчера в 17:39
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
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Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
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Происшествия

В Подмосковье пропал сын известного адвоката Константина Скрыпника

Сам Скрыпник-старший связывает похищение сына с делом киллера Аслана Гагиева.
Эхо Москвы 05:32
Общество

Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы

Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1,5K
Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски

Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
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Политика

В Берлине пригрозили ввести штрафные пошлины на газ из США

Власти Германии могут ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон продолжит давление на «Северный поток — 2».
News.ru 05 июня в 08:18
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Общество

Телеканал Russia Today подал в суд на Znak.com и Алексея Навального

В качестве ответчиков телеканал потребовал привлечь уральское издание Znak.com, оппозиционера Алексея Навального и его соратницу Любовь Соболь.
Европейско-Азиатские новости 04:53
5
Общество

«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет

Известия 05 июня в 19:12
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Общество

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com вчера в 07:23
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Армия и оружие

В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Взгляд.ру вчера в 02:30
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Игры

Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru вчера в 13:50
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Армия и оружие

Хафтар без помощи ЧВК «Вагнер» потерял контроль над Триполи

4 июня нелегитимное Правительство национального согласия Ливии заявило о полном контроле над Триполи, о чем сообщили многие новостные издания.
Pravda.Ru 05 июня в 16:32
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Общество

В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки обнаружено 54 случая заражения COVID-19, 1 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 03:37
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Политика

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Piter.tv 04:41
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Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Общество

Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

РИА Новости 04:57
Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
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Общество

В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
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Единоборства

UFC 250. Нуньес победила Спенсер, Гарбрант вынес Ассунсао

Главным поединком состязаний стал женский бой: чемпионка Лиги в двух дивизионах Аманда Нуньес из Бразилии провела успешную защиту титула в полулегком весе против канадки Фелиции Спенсер.
Вести.Ru 01:15
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Житель Кузбасса избил приехавшую на вызов к его матери медсестру

Житель Кузбасса избил медсестру скорой помощи, которая приехала на вызов к его матери. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05 июня в 17:53
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Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
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