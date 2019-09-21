Происшествия
РИА НовостиВ Таджикистане двое российских военных получили ранения
В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.
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"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, находясь вне части — в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", — рассказал собеседник агентства.РИА Новости10:52
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Ореанда-Новости 19 сентября в 12:34
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной
Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.
Телепрограмма 19 сентября в 07:21
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия
В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек
Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ.
РИА Новости 13:09
Культура
Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Автоспорт
Квят стал 16-м в квалификации Гран-при Сингапура
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 16-м в квалификации Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском 17:26
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
Общество
Ирина Шейк блистала на показе Versace
Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Versace, который состоялся на днях в Милане в рамках Недели моды, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16:27
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Экономика
Банкротов могут освободить от долгов по штрафам ГИБДД и налогам
«В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и т. п.»,— рассказал газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Коммерсантъ 18 сентября в 03:08
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
США ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg
Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
CarsWeek.ru 19 сентября в 04:35
Политика
Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42