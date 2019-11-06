Происшествия
Lenta.ruВ Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
По официальным данным, двадцать вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В ходе нападения они захватили пять автоматов. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
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с чего всё началось
В перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер. "В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ. На месте работает оперативно-следственная группа.РИА Новости00:23
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
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