Политика

ТАССТАССВ Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.
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с чего всё началось

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:57

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В Таджикистане решили запретить русифицировать имена

РБК06:26

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

РИА Новости04:57

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

ТАСС06:01

Таджикам запретили русифицированные фамилии

Lenta.ru05:36

В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества

Фергана05:29

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания

Интерфакс06:15

В Таджикистане хотят отменить славянские суффиксы к фамилиям

Sputnik Таджикистан04:40
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
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Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
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Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан

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Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

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Энергетика

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Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
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У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
Здоровье

86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
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Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу

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Ведомости 07:12
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
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Здоровье

Более 70 медиков в России умерли от коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:37
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Армия и оружие

США модернизировали разведывательный самолет для полетов над Россией

США модернизировали самолет OC-135B Open Skies, предназначенный для полетов над Россией по Договору об открытом небе (ДОН), сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:47
Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 08:00
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Политика

Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики

По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик «Академик Черский» завершает переход через Северное море и приближается к берегам Дании.
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Экономика

В Свердловской области за год стало больше миллионеров и миллиардеров

Количество миллиардеров выросло на 6% — в регионе их 18. За три года число миллиардеров в Свердловская области выросло в три раза.
ТагилСити.ру 10:11
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Армия и оружие

Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Здоровье

У главврача липецкой больницы подтвержден коронавирус

В Долгоруковской больнице сегодня проводят необходимые противоэпидемические меры, после выявления у медработников инфекции COVID-19.
Kursk.com 10:48
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Армия и оружие

У американских военных заметили уникальную российскую военную технику

У американских военных заметили уникальное российское вооружение. Так называется публикация издания Avia.pro.
Вечерний курьер 09:15
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Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Общество

Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире

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Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

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Космос

В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана

Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
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Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
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Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва

Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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