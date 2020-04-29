Политика

ТАССТАССВ Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.
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с чего всё началось

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:57

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В Таджикистане решили запретить русифицировать имена

РБК06:26

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания

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В Таджикистане хотят отменить славянские суффиксы к фамилиям

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Таджикам запретили русифицированные фамилии

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В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества

Фергана05:29

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

РИА Новости04:57

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

ТАСС06:01
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Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Общество

Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

Газета.Ru 12:17
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Общество

Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
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Кино

Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Игромания.ру вчера в 13:14
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Энергетика

Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
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Наука

Комета Чурюмова — Герасименко образовалась при скользящем столкновении кометезималей

Астрономы выяснили, что ядро кометы Чурюмова — Герасименко могло образоваться при скользящем прямом столкновении двух кометезималей, между которыми сформировалась перемычка.
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Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
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Авто

Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Автоновости дня 03:45
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса

Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник вчера в 07:25
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
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Технологии

«Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы

«Мегафон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, и предназначены для использования SIM-карт в ноутбуках, модемах и роутерах.
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Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Игры

Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2

Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Общество

Россиянам с видом на жительство за рубежом разрешили покинуть страну

Граждане России, постоянно проживающие за границей, смогут покинуть страну через наземные пункты пропуска.
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04
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Общество

Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом

Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:58
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