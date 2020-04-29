Политика

ТАССТАССВ Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:57

Подробнее о событии

В Таджикистане решили запретить русифицировать имена

РБК06:26

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания

Интерфакс06:15

В Таджикистане хотят отменить славянские суффиксы к фамилиям

Sputnik Таджикистан04:40

Таджикам запретили русифицированные фамилии

Lenta.ru05:36

В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества

Фергана05:29

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

РИА Новости04:57

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

ТАСС06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

Дизайнер, которому полицейские сломали ногу на пробежке, обратился в ЕСПЧ

Московский Комсомолец 07:29
3
Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
1K
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
102
Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение.
Lenta.ru 06:46
2
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
667
Общество

Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
21
Политика

В Кремле пояснили, урежут ли полномочия регионов после пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, будут ли урезаны полномочия регионов после пандемии коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
5
Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
258
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
482
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
4
Экономика

С 1 мая меняются правила денежных переводов с карты на карту

С 1 мая российские банки перестанут брать с клиентов комиссии за переводы до 100 тысяч рублей в месяц в системе быстрых платежей.
Pressa40 09:16
5
Здоровье

ВОЗ озабочена вспышкой коронавируса в Белоруссии

Минск, 29 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Белоруссии следует немедленно реализовать всеобъемлющую, комплексную стратегию борьбы с эпидемией, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа.
REGNUM 06:00
2
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
16
Общество

В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Общество

Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
911
Общество

Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни

Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику.
Most.tv 05:33
36
Гаджеты

Камера Galaxy S20 Ultra бьётся и трескается

На официальных форумах Samsung появились многочисленные жалобы от владельцев Samsung Galaxy S20 Ultra на то, что стекло, покрывающее основную камеру на их устройстве, трескается без видимой причины.
MobiDevices 08:54
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
58
Футбол

Эмери: Неймар может стать лучшим футболистом в мире

Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Для меня было честью работать с ним. Он впечатляет на тренировках и в матчах.
Чемпионат 08:28
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
15
Футбол

Исследование признало «Тоттенхэм» самым ценным клубом Премьер-лиги

«Тоттенхэм» опередил «Манчестер Сити» и был признан самым ценным клубом Премьер-лиги, согласно недавнему исследованию экспертов по футбольному финансированию в Школе менеджмента Ливерпульского университета.
Sport24.ru 02:20
Здоровье

Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
47
Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
21
Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
772
Энергетика

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель.
Эхо Москвы вчера в 23:17
3
Общество

Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты

Врачи из Германии решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись полностью обнаженными, чтобы показать, как они защищены от COVID-19.
Вечерняя Москва вчера в 09:11
10
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
811
Экономика

ВВП США рухнул на 4,8% в I квартале

Министерство торговли США представило предварительную оценку ВВП в I квартале 2020 г. По его данным, он сократился на 4,8% в годовом выражении, что является худшим результатом со времени рецессии 2007-2009 гг. Это превзошло прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.
Ведомости 09:53
8
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

Известия 05:30
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное