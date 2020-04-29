Политика
ТАССВ Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.
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с чего всё началось
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости04:57
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С 1 мая меняются правила денежных переводов с карты на карту
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Pressa40 09:16
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Минск, 29 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Белоруссии следует немедленно реализовать всеобъемлющую, комплексную стратегию борьбы с эпидемией, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа.
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Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Общество
В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США
В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
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Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
Общество
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На официальных форумах Samsung появились многочисленные жалобы от владельцев Samsung Galaxy S20 Ultra на то, что стекло, покрывающее основную камеру на их устройстве, трескается без видимой причины.
MobiDevices 08:54
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Футбол
Эмери: Неймар может стать лучшим футболистом в мире
Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Для меня было честью работать с ним. Он впечатляет на тренировках и в матчах.
Чемпионат 08:28
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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
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Футбол
Исследование признало «Тоттенхэм» самым ценным клубом Премьер-лиги
«Тоттенхэм» опередил «Манчестер Сити» и был признан самым ценным клубом Премьер-лиги, согласно недавнему исследованию экспертов по футбольному финансированию в Школе менеджмента Ливерпульского университета.
Sport24.ru 02:20
Здоровье
Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
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РБК 05:58
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Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%
Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель.
Эхо Москвы вчера в 23:17
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Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты
Врачи из Германии решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись полностью обнаженными, чтобы показать, как они защищены от COVID-19.
Вечерняя Москва вчера в 09:11
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Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Экономика
ВВП США рухнул на 4,8% в I квартале
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