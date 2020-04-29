Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.

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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

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