Политика
ТАССВ Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.
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с чего всё началось
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости04:57
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Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион
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Министерство спорта поможет вернуть иностранных игроков в Россию
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Коммерсантъ Екатеринбург 05:04
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