Политика

ТАССТАССВ Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.
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с чего всё началось

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в именах

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:57

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В Таджикистане решили запретить русифицировать имена

РБК06:26

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания

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Таджикам запретили русифицированные фамилии

Lenta.ru05:36

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

ТАСС06:01

В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества

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В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в именах

РИА Новости04:57

В Таджикистане хотят отменить славянские суффиксы к фамилиям

Sputnik Таджикистан04:40
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
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Общество

Телеканал RT тестирует сотрудников на антитела к коронавирусу

Телеканал RT стал первой российской компанией, которая начала проводить скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников.
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Футбол

Онана: «Я счастлив в „Аяксе“, но пришло время сделать следующий шаг»

Голкипер "Аякса" Андре Онана, на которого претендуют "Челси" и "Барселона", признался, что хочет сменить команду.
Soccer.ru вчера в 23:09
Общество

В Турции не планируют отказываться от системы «всё включено»

REGNUM 05:27
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Общество

Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед

Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Известия вчера в 19:28
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Общество

Собянин: Все выданные в Москве пропуска будут действительны до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок в Млскве останется прежним: их можно получить два раза в неделю, сказал Собянин.
Эхо Москвы 06:54
Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от коронавируса

Начались клинические исследования нового лекарства от коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:10
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

РИА Новости 04:34
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
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Футбол

Министерство спорта поможет вернуть иностранных игроков в Россию

В настоящее время не известно, будет ли возобновлен чемпионат России по футболу.
ODDS.ru 06:07
Общество

В Тюменской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Режим самоизоляции для всех жителей Тюменской области продлен до 11 мая включительно.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:04
Здоровье

В Омск привезут пациентов с коронавирусом из Якутии

Сегодня в омском минздраве сообщили, что Омский регион готовится принять пациентов из Республики Саха-Якутия.
АиФ Омск 01:47
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Здоровье

Главврач алтайской больницы просит у властей и бизнеса денег на еду для медиков

Председатель горсовета Рубцовска Василий Курганский планирует попросить у городского бизнес-сообщества средств для покупки предметов первой необходимости в госпиталь для больных коронавирусом, который развернут на базе горбольницы №3. В ответ на письмо главврача учреждения Василия Русских с просьбой о помощи спикер горсовета заявил, что помочь врачам за счет бюджета — это «нереальная задача».
Тайга.инфо вчера в 22:47
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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Политика

Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии

Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии.
РБК 06:10
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Здоровье

Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры

Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
ИА Красная Весна вчера в 08:53
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Общество

Абхазия продлит ограничения из-за коронавируса до 15 мая

Решение о продлении ограничений в связи с коронавирусом принял глава правительства Абхазии Александр Анкваб 29 апреля на встрече с представителями оперативного штаба по борьбе с SARS-CoV-2.
ИА Красная Весна 06:57
Гаджеты

Флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене

Бренд Honor, на своем официальном онлайн-магазине в Tmall запустил акцию, в рамках которой флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене.
Ferra 03:28
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

РИА Новости 04:31
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Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
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Общество

Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин

В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
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