Экономика
ФерганаВ Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов
В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк. Как уточняется, с 3 декабря заработает Национальный процессинговый центр по управлению переводами (он был создан в октябре, а в середине ноября запущен в пилотном режиме).
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Происшествия
Четверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу
Политика
В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России
Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Футбол
Экс-футболиста «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили. Он умер 2,5 месяца назад
Вероника Риксен, русская жена экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, рассказала, что его до сих пор не похоронили.
Экономика
Красноярские обманутые дольщики записываются на получение компенсаций
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Игры
Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Происшествия
Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Политика
На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений
Происшествия
По факту гибели школьников в Сураже возбудили уголовное дело
По предварительным данным, подростки провалились под неокрепший лед. По факту гибели СУСК РФ по Брянской области возбудил уголовное дело.
Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Армия и оружие
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО, такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
Общество
Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста
Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Футбол
Сарри рассчитывает, что «Золотой мяч» достанется Роналду
Общество
В Крыму закрыли роскошный отель Ротару
Отель "Вилла София", который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Ялте.
Армия и оружие
В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет
За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Здоровье
Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа
Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Политика
Патрушев в начале декабря посетит Китай с рабочим визитом
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в воскресенье прилетит в Китай, где пробудет до 4 декабря.
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.