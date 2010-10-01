В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк. Как уточняется, с 3 декабря заработает Национальный процессинговый центр по управлению переводами (он был создан в октябре, а в середине ноября запущен в пилотном режиме).

Политика В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.

Общество Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Происшествия Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура» Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.

Армия и оружие Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО, такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

Армия и оружие В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.

Армия и оружие Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.