Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30

Число погибших при стрельбе в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда увеличилось до 30 человек, сообщает местное издание Khaosod со ссылкой на полицию.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СМИ: число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 29

ТАСС04:59

Число жертв стрельбы в Таиланде выросло до 27

РБК01:02

Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30

РИА Новости07:27

СМИ: Общее число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

RT на русском06:23

При стрельбе в Таиланде погибли 27 человек

Газета.Ru01:12

В Таиланде уточнили число погибших при стрельбе в торговом центре

Российская газета05:44

Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26

Известия01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Происшествия

Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео

В Каменногорске Ленинградской области лихач на отцовской машине протаранил экипаж ДПС.
Lenta.ru 08:15
Происшествия

Житель Ингушетии убил сестру из-за «опозорившего семью» видео

Kazanfirst.ru 02:12
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Российская газета 08:10
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
РИА Новости 07:41
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

RT на русском 05:09
Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Политика

Политолог рассказал, будет ли Польша вторгаться в Украину ради Волыни

Польский политолог Конрад Рэнкас пообещал, что Польша не будет вторгаться в Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции.
Российский Диалог 07:16
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews 01:30
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Происшествия

В Сочи произошел пожар в здании школы

В здании школы в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 04:41
Политика

Голосование на выборах в парламент началось в Азербайджане

В 08.00 по местному времени (07.00 по мск) открылись 5573 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей, передает со ссылкой на главу Центризбиркома Мазахира Панахова корреспондент "Кавказского узла".
Кавказский узел 00:20
Технологии

Ошибка в Windows 7 не дает пользователям выключить компьютер

Microsoft 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. В компании рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.
ФАН 07:55
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости 04:59
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Технологии

Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений

Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Газета.Ru 06 февраля в 04:24
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru 06:20
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия вчера в 01:49
Армия и оружие

Армия Сирии восстановила контроль в северной части страны

РЕН ТВ 06:55
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Российская газета 07:29
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
RT на русском 07:27
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Общество

Китайские авиакомпании начали массово увольнять российских пилотов

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил источник, близкий к лётному составу авиакомпаний, передает ТАСС.
Профиль вчера в 06:04
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ 07 февраля в 20:07
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
ещё по теме
Главное