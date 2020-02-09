Число погибших при стрельбе в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда увеличилось до 30 человек, сообщает местное издание Khaosod со ссылкой на полицию.

Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30

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