Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30
Число погибших при стрельбе в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда увеличилось до 30 человек, сообщает местное издание Khaosod со ссылкой на полицию.
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Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Происшествия
Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео
В Каменногорске Ленинградской области лихач на отцовской машине протаранил экипаж ДПС.
Происшествия
Житель Ингушетии убил сестру из-за «опозорившего семью» видео
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Политика
Политолог рассказал, будет ли Польша вторгаться в Украину ради Волыни
Польский политолог Конрад Рэнкас пообещал, что Польша не будет вторгаться в Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции.
Игры
Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux
Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
В Сочи произошел пожар в здании школы
В здании школы в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Голосование на выборах в парламент началось в Азербайджане
В 08.00 по местному времени (07.00 по мск) открылись 5573 избирательных участка, на которых смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей, передает со ссылкой на главу Центризбиркома Мазахира Панахова корреспондент "Кавказского узла".
Технологии
Ошибка в Windows 7 не дает пользователям выключить компьютер
Microsoft 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. В компании рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Технологии
Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений
Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Общество
Китайские авиакомпании начали массово увольнять российских пилотов
«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил источник, близкий к лётному составу авиакомпаний, передает ТАСС.
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.