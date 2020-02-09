Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
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с чего всё началось

Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде

Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.
РИА Новости01:03

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СМИ: число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

ТАСС04:59

Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного

РБК02:31

Военный устроил стрельбу в Таиланде из-за проблем с продажей своего дома

Коммерсантъ00:55

Власти Таиланда рассказали о мотивах устроившего стрельбу военного

RT на русском03:04

Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде

РИА Новости01:03

Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек

РЕН ТВ00:14

В Таиланде спецназ убил военного, который застрелил 26 человек в торговом центре

Эхо Москвы02:00
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Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Коммерсантъ 04:01
Футбол

Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Евро-футбол.ру вчера в 16:47
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:28
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
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Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Общество

Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест

РИА Новости 04:24
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Гаджеты

Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro

Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
Актуальные Новости вчера в 01:03
Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Общество

Следующая война будет с Польшей. Топливная

По состоянию на 2018 год "черное надежное золото" в общей структуре генерации Польши занимало порядка 50 процентов, а в секторе электроэнергии из производимых ежегодно 825 тераватт-час на долю угля приходится аж 80 процентов.
РИА Новости 00:00
Наука

Переносчиком коронавируса назвали панголина

Московский Комсомолец 07 февраля в 11:06
Происшествия

Количество погибших из-за стрельбы в Таиланде выросло до 20

Ореанда-Новости вчера в 12:18
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Сочи загорелась общеобразовательная школа

Российская газета 04:04
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

В МИД России оценили резолюцию Польши по Второй мировой войне

Польская резолюция о равной ответственности СССР и фашистской Германии за начало Второй мировой войны подтверждает курс Варшавы на искажение истории, заявил глава Третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Тяпкин.
Газета.Ru 04:12
Общество

Китайские авиакомпании решили уволить более сотни российских пилотов

В ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более 100 российских пилотов.
VSE42.RU вчера в 03:43
Происшествия

В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:19
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на заключительный матч третьего этапа Евротура – Шведские игры.
ProstoProSport 05:03
Гаджеты

Видео: складной смартфон Motorola Razr проверили на выживаемость в пыли и под давлением

3DNews 03:37
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ 07 февраля в 20:07
Культура

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником.
Lenta.ru 04:10
Киберспорт

ESL объявила инвайты в отборочные на третий мейджор сезона

Стали известны обладатели инвайтов в закрытые региональные квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Организаторы опубликовали списки на официальном сайте.
CyberSport.ru 06 февраля в 15:55
Технологии

Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений

Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Газета.Ru 06 февраля в 04:24
Космос

NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца

Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
SM News 07 февраля в 14:19
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