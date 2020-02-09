Происшествия
РИА НовостиВ Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек
Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
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с чего всё началось
Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.РИА Новости01:03
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