Происшествия
РИА НовостиВ Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек
Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
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