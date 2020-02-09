Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Число жертв военного в Таиланде выросло до 26 человек

Телеканал 360°00:44

В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

РИА Новости00:39

Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 25

Lenta.ruвчера в 20:46

Число погибших от рук таиландского стрелка достигло 25 человек

Газета.Ruвчера в 20:55

В Таиланде число жертв стрельбы в ТЦ возросло до 25

Известиявчера в 20:43

Более 60 человек пострадали в результате стрельбы в Таиланде

RT на русскомвчера в 21:30

Военный совершил массовое убийство в Таиланде. Все, что известно

Snob.ruвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 вчера в 03:02
Происшествия

В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

РИА Новости вчера в 21:20
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости вчера в 16:59
Происшествия

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Интерфакс 00:32
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости вчера в 09:08
Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец 07 февраля в 18:06
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
ФАН 06 февраля в 14:15
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания 07 февраля в 11:26
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru вчера в 20:37
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Армия и оружие

Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Коммерсантъ 07 февраля в 19:53
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости вчера в 20:08
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило число погибших при эпидемии SARS

Число жертв коронавируса нового типа превысило количество погибших во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 00:34
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Культура

Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате

Газета.Ru 07 февраля в 09:07
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 07 февраля в 05:04
Происшествия

Экс-министра Карелии арестовали по подозрению во взятке

Напомним, экс-министра задержали по подозрению в получении взятки.
Российская газета вчера в 08:34
Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

Устаревшая Windows 7 снова подверглась обновлению. Незапланированный апдейт призван устранить недостатки последней версии.
Live24 вчера в 05:11
Общество

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
Вести ФМ 06 февраля в 23:35
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета вчера в 08:00
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Спорт

Кулижников с рекордом выиграл забег на 1000 метров на этапе Кубка мира

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:48
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат 07 февраля в 13:17
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» выиграть шестую встречу подряд

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" 3:1. "Молнии" продлили победную серию до шести встреч.
Вести.Ru 00:10
ещё по теме
Главное