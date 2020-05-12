Экономика
Аргументы и ФактыВ Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов
В Таиланде министерство туризма и спорта рассматривает возможность введения туристических сборов с иностранцев, передает РИА Новости. По словам главы ведомства Пхипхата Ратчакита, налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом.
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с чего всё началось
ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Всех прибывающих в Таиланд иностранных туристов могут обложить сбором до 300 бат после окончания пандемии, сообщает во вторник Bangkok Post.Интерфакс04:04
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Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru 06:50
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах
Причиной возгорания могла стать неисправность ИВЛ. Из-за пожара из больницы эвакуировали 150 человек.
РИА Новости 05:37
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Одобрены поправки о ваучерах вместо возврата денег туристам
Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.
Российская газета 07:55
Общество
В России треть заразившихся COVID-19 лечатся в больницах
Чуть меньше трети всех заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян госпитализированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:09
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Энергетика
Пандемия рекордно сократила число буровых в США
Пандемия коронавируса привела к тому, что в Соединенных Штатах зафиксировано крупнейшее в истории сокращение числа буровых установок.
Нефтегазовая вертикаль 08:28
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
В ВОЗ опровергли довод о занижении Россией смертности от коронавируса
В России не наблюдается фактов сознательного занижения смертности от коронавируса.
Псковское агентство информации 09:57
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
Украинский боксер Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу вольного стиля Богдану Грицаю, вызвавшему его на бой без правил, согласившись на проведение поединка по правилам бокса.
РИА Новости вчера в 19:35
Политика
Заболевший Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
«Больше месяца назад», - ответил Песков ТАСС на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.
Свободная Пресса 09:18
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Экономика
Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
РБК 09:31
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес
Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната
Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната.
Lenta.ru 09:50