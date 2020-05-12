с чего всё началось

В Таиланде министерство туризма и спорта рассматривает возможность введения туристических сборов с иностранцев, передает РИА Новости. По словам главы ведомства Пхипхата Ратчакита, налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом.

В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов

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Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 3

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