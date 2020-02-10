Происшествия

Деловой квартал (Челябинск)Деловой квартал (Челябинск)В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области

Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде. Травмы получили ещё 20 человек, погибших кроме южноуральцев нет.
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