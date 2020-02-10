Происшествия
Деловой квартал (Челябинск)В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области
Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде. Травмы получили ещё 20 человек, погибших кроме южноуральцев нет.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Стали известны подробности о ребенке, погибшем при столкновении катеров в Таиланде
Первый областной07:54
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции
Армия и оружие
Российские бомбардировщики получат гиперзвуковые ракеты
В модернизированном образце улучшили ряд особенностей бомбардировщика, в числе которых пилотажно- навигационное оборудование, комплекс радиоэлектронного противодействия, комплекс связи, радиолокационная станция, а также система управления.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Общество
В квартире петербургского единоросса обнаружили подпольное казино
Гаджеты
Несколько смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Культура
16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга
В один американский доллар обошлось 16-летней школьнице из Томска Диане Костыриной приобретение прав на экранизацию рассказа «Женщина в палате» Стивена Кинга.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Авто
Hyundai показала новый Hyundai Solaris для России
На российском рынке обновленный Hyundai Solaris официально дебютирует 18 февраля, при этом одновременно Hyundai объявит о начале продаж.
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Спорт
Российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях Гран-при
Российские гимнастки заняли первые места во всех упражнениях на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Футбол
«Ювентус» может вернуть Аллегри
Как утверждает источник, туринцы недовольны последними результатами команды и положением клуба в турнирной таблице.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Политика
Новак: «Северный поток-2» будет достроен вопреки сопротивлению США
Газопровод «Северный поток-2» будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран и, в первую очередь, США.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
Общество
ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок
В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах России расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Здоровье
Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом
Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.