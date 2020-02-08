с чего всё началось

Прежде чем напасть на посетителей ТЦ, злоумышленник убил своих сослуживцев и командира, угнал автомобиль. Затем он поехал по городу, расстреливая по дороге прохожих. В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в одном из торговых центров города Накхон Ратчасима (другое название - Корат).

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу: есть жертвы

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