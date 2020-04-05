Коронавирус
Российская газетаВ Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Такая информация содержится в общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
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Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.ТАСС00:32
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