Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Такая информация содержится в общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

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