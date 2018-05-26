Коронавирус
Российская газетаВ Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Такая информация содержится в общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
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Здоровье
Власти должны срочно спасать людей и государства
Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Футбол
Старфельт залетал в Москву, чтобы забрать в Швецию спартаковца Ларссона на частном самолете
Как сообщает Aftonbladet, для этого им пришлось заказывать частные самолеты, поскольку границы России закрыты для регулярных рейсов из-за пандемии коронавируса.
Общество
Елизавета II выступит с экстренным обращением к нации на фоне пандемии
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Общество
Дистанционный учебный процесс в Крыму стартует с 6 апреля
Школьники приступят к урокам после весенних каникул уже с 6 апреля. Учиться они будут дистанционно.
Общество
Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
Общество
Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус
Вирусолог уточнил, что ждать помощи от погоды можно только ближе к лету. Причем потепление окажет влияние не на вирус, а на людей.
Общество
Власти Москвы приготовили 20 тыс. коек для пациентов с коронавирусом
Собянин уточнил, что в региональных, федеральных и частных клиниках приготовили почти 20 тысяч коек для пациентов, инфицированных коронавирусом.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Технологии
Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений
Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
Игры
Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле
Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
Здоровье
Эксперт: коронавирус на последней стадии поражает все органы
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на микроциркулярном уровне на поздней стадии заболевания, однако эти ухудшения можно предупредить при своевременной и углубленной диагностике.
Общество
Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти
Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу и к родственнику
Глава региона Глеб Никитин, как уже сообщалось ранее, внес очередные изменения в Указ повышенной готовности.
Общество
Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Профсоюзы предложили начать национализацию в России
В России предложили начать национализацию из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом Президент США Дональд Трамп сообщил: ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса.
Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.