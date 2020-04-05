Коронавирус
Российская газетаРоссиянин скончался от коронавируса в Таиланде
В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой консульский отдел посольства РФ в Бангкоке. Покойный, мужчина 48 лет, на протяжении долгого времени проживал в Таиланде вместе с семьей.
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с чего всё началось
Пронин добавил, что супруга мужчина находится в той же больнице на карантине. 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.ТАСС12:01
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Появились «живые» фото нового Lada Largus FL
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Общество
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МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
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Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
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