Пронин добавил, что супруга мужчина находится в той же больнице на карантине. 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.

с чего всё началось

В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой консульский отдел посольства РФ в Бангкоке. Покойный, мужчина 48 лет, на протяжении долгого времени проживал в Таиланде вместе с семьей.

Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде

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