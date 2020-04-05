Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссиянин скончался от коронавируса в Таиланде

В больнице района Бангламунг города Паттайя 5 апреля от коронавируса скончался россиянин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой консульский отдел посольства РФ в Бангкоке. Покойный, мужчина 48 лет, на протяжении долгого времени проживал в Таиланде вместе с семьей.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

Пронин добавил, что супруга мужчина находится в той же больнице на карантине. 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
ТАСС12:01

Подробнее о событии

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Коммерсантъ12:40

В Таиланде россиянин умер от коронавируса

РИА Новости12:00

Россиянин с подтвержденным коронавирусом умер в Таиланде

Телеканал 360°12:17

На курорте в Паттайе от коронавирусной инфекции скончался россиянин

Эхо Москвы13:02

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

ТАСС12:01

В Паттайе скончался заражённый коронавирусом россиянин

RT на русском12:34

В Таиланде умер заразившийся COVID-19 россиянин

РБК12:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

С помощью новой тест-системы Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на выявление количества россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 14:10
Общество

В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом

Две женщины с положительным тестом на коронавирус скончались в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 14:38
Политика

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировой экономический кризис, спровоцированный, в частности, коронавирусом, ещё заявит о себе и к нему нужно быть готовыми.
RT на русском 14:21
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
Общество

В мире за сутки коронавирусом заразились более 82 тысяч человек

От коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли за сутки более 5,7 тысячи человек.
Невские Новости 14:42
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru 03:12
Общество

В ВОЗ назвали первый симптом коронавируса

Известия 12:35
Армия и оружие

Минобороны Украины провело испытания нового танка Т-72

Испытания танка Т-72 проводятся на полигоне учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, 5 апреля сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 11:55
Общество

На одном из островов Греции ввели комендантский час

Власти Греции опасаются вспышки эпидемии, поэтому они решили ужесточить ограничительные меры.
ИА Красная Весна 14:45
Экономика

В ЦБ напомнили, что кредитные каникулы не будут бесплатными

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода», - призывают в банке.
Аргументы недели 02:44
Авто

Появились «живые» фото нового Lada Largus FL

В сообществе «For Friends & Для Друзей» представили первые снимки внутреннего убранства нового Largus FL.
SpeedMe 05:32
Футбол

Мостовой: Дзюба точно входит в топ-2 игроков в РПЛ

Бывший нападающий «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что согласен с экс-игроком «Зенита» Романом Широковым, который включил нападающего петербуржской команды Артёма Дзюбу в двойку лучших игроков РПЛ наряду с хавбеком «Ростова» Романом Ерёменко.
Metaratings 14:55
Общество

Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье

Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Газета.Ru 03:11
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса

Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Мойка78 11:00
Общество

Роспотребнадзор объяснил, кому из россиян нужно носить маски

Анна Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маску не нужно носить вообще.
АБН 13:54
Общество

Астролог прогнозирует спад пандемии COVID-19 к маю

Астролог считает, что россияне смогут уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Она предсказала спад пандемии коронавируса в мае.
Экономика сегодня 09:40
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Вестник Мордовии 02 апреля в 06:23
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
РБК 15:09
Общество

Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов

Врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов.
АБН 12:55
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости 13:12
Политика

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Известия 07:38
Главное