Происшествия

ТАССТАССВ Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул.
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