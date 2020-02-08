По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул.

В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек

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