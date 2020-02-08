Происшествия
КоммерсантъВ Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Солдат, идентифицированный как сержант Джаккрапант Томма, открыл стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, сообщает Khaosod. Reuters со ссылкой на тайскую полицию сообщает о 10 жертвах, Khaosod -- о 12 погибших. Полиция еще не задержала злоумышленника.
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