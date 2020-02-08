Солдат, идентифицированный как сержант Джаккрапант Томма, открыл стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, сообщает Khaosod. Reuters со ссылкой на тайскую полицию сообщает о 10 жертвах, Khaosod -- о 12 погибших. Полиция еще не задержала злоумышленника.

Политика Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.

Общество Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Киберспорт Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story 1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.

Космос Режиссер «Несносных боссов» Сет Гордон снимет драму про астронавтов Студия независимого кино Solstice Studios подписала режиссера Сета Гордона, заказав ему фильм под названием Ground Control to Major Tom («Земля вызывает майора Тома» – примерный перевод).

Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Футбол Иньеста выиграл Суперкубок Японии Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».

Общество В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.

Общество На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.